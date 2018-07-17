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Zonguldak merkezli "kripto" / operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 12 ilde düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 19 muvazzaf askerden 12'si tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 06:58 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 06:59
Zonguldak merkezli kripto FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemesevk edilenlen şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 4 Temmuz'da Zonguldak, Tunceli, Balıkesir, Şanlıurfa, MuğlAntalyalya, Ardahan, Aydın, , Hakkari, Mardin ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında 1 firarinin arama çalışmaları devam ediyor.

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Zonguldak merkezli "kripto" FETÖ/PDY operasyonu
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