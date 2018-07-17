Zonguldak merkezli "kripto" FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemesevk edilenlen şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Olay
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 4 Temmuz'da Zonguldak, Tunceli, Balıkesir, Şanlıurfa, MuğlAntalyalya, Ardahan, Aydın, Muş, Hakkari, Mardin ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Operasyon kapsamında 1 firarinin arama çalışmaları devam ediyor.