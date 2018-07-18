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12 terörist öldürüldü

Giriş Tarihi: 18.7.2018
12 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyi ile 'te düzenlenen operasyonlarda 12 terörist etkisiz hale getirildi. Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenledi. 'nın silah mevzileri, sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edilirken, 8 terörist de öldürüldü. Siirt'in Eruh ilçesi Akmeşe bölgesinde hareket halinde olan bir grup bölücü teröris de Bayraktar tarafından tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen koordinatlara yakın hava destekli operasyon düzenlendi. İlk belirlemelere göre 2'si kadın 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
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12 terörist öldürüldü
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