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ABD Başkanı Trump’tan liderlerine: Sadece Erdoğan işini doğru yapıyor

Brüksel'de geçen hafta yapılan Zirvesi’nin perde arkası: ABD Başkanı Trump, NATO üyesi liderlerden savunmaya daha fazla harcama yapacaklarına dair taahhüt alamıyordu. Hepsine çok sinirlendi. Bir tek Başkan Erdoğan’ı ayrı tuttu. Ona dönerek “Erdoğan hariç. O işleri doğru biçimde yapıyor’ dedi. Sonra da Erdoğan’la yumruk tokuşturdu

Giriş Tarihi: 18.7.2018
ABD Başkanı Trump’tan NATO liderlerine: Sadece Erdoğan işini doğru yapıyor
Brüksel'deki Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump, NATO üyesi liderlere sinirlendi. Ama Başkan Erdoğan'ı ayrı tuttu. Ona dönerek "O işleri doğru biçimde yapıyor" dedi.
CBS News'a çıkan 'Eurasia Group' (Avrasya Grubu) isimli danışmanlık kuruluşunun başkanı, siyaset bilimci-gazeteci Ian Bremmer, geçen hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesinin arka planından detaylar paylaştı.
ABD Başkanı 'ın NATO üyelerinin GSYİH'nin yüzde 2'si kadar savunma harcaması hedefini 2024 yerine hemen şimdi gerçekleştirmesini talep etmesi üzerine düzenlenen acil toplantıyı hatırlatan Bremmer "Gürcistan ve Ukrayna liderlerinden, konuşmalarının ortasında toplantıdan çıkmasını istediler. Belli ki Trump 'Tamam, sizinle işimiz bitti' dedi" ifadelerini aktardı.
Bremmer şöyle devam etti:
"Trump çok sinirlenmişti. Diğer liderlerden savunmaya daha fazla harcama yapacaklarına dair taahhüt alamıyordu. Birçoğu 'Önce parlamentoya sormak zorundayız. Bunun bir süreci var. Çıkıp da size 'Tamam daha fazla harcayacağız' diyemeyiz. İzlememiz gereken yasal bir süreç var' dedi. Trump da Türkiye Cumhurbaşkanı 'a döndü ve 'Erdoğan hariç. O işleri doğru biçimde yapıyor' dedi, sonra da Erdoğan'la yumruk tokuşturdu."
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ABD Başkanı Trump’tan NATO liderlerine: Sadece Erdoğan işini doğru yapıyor
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