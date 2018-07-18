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operasyonunda son dakika gelişmesi

Son dakika haberi... ve 'nın da aralarında bulunduğu 13 erkek ile 23'ü kadın, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki 'na sevk edilecek.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 10:06
Adnan Oktar operasyonunda son dakika gelişmesi

ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden 36'sı adliyeye sevk ediliyor. Adnan Oktar ve 'nın da aralarında bulunduğu 13 erkek ile 23'ü kadın, Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet binasında sağlık kontrolünde geçiriliyor. Şüpheliler ardından Çağlayan'daki 'na sevk edilecek. Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde yaptığı operasyon kapsamında 187 kişi gözaltına alınmıştı.

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Adnan Oktar operasyonunda son dakika gelişmesi
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