Adnan Oktar suçlamaları reddetti

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturmada önemli gelişme yaşandı.

Adnan Oktar, Emniyet'teki sorgusunda konuşmaya başladı!

OKTAR'IN İFADESİ ALINDI

Para aklama iddiasıyla 2 yıl önce başladığı ve genişletilen soruşturmanın ardından gözaltına alınan Oktar'ın bu akşam saatlerinde ifadesi alındığı öğrenildi.

Avukat eşliğinde ifadesi alınan Oktar'a, polis tarafından birçok soru soruldu.





İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Kendisine yönelik iddia edilen hiçbir suçu kabul etmeyen Oktar, gelen ilk bilgilere göre masum bir oluşum olduklarını iddia ettiği öğrenildi. Oktar, cinsel taciz, zorla alıkoymak gibi suçlamaları da kabul etmediği belirtiliyor.

İSRAİL İLE İLGİLİ O SORU SORULUNCA...

30'u aşkın suçlama ile gözaltına alınan Adnan Oktar, 13 saati aşan sorgusunda, Türkiye'ye hakaretleriyle tanınan İsrailli milletvekiliyle 20'yi aşkın görüşme yaptığı hatırlatılınca susma hakkını kullandı.

İSRAİLLİ VEKİL GLİCK İLE İLİŞKİSİ İNCELENİYOR

Ayrıca Oktar'ın televizyon programına, aralarında milletvekili Yehuda Glick'in de olduğu pek çok İsrailli'nin konuk olduğuna dikkat çekilmişti. Adnan Oktar'ın Yehuda Glick ile ilişkisi operasyon kapsamında inceleme altına alındı. Glick, 3 yıl önce Oktar'ın düzenlediği yemeğe katılmıştı. Adnan Oktar'ın, İsrailli milletvekiline bilgi sızdırdığı iddia edilmişti. Kendisine yöneltilen casusluk suçlamaları da bu iddialara dayandığı belirtiliyor.

BİR KISMI YARIN ADLİYEYE GÖNDERİLECEK

Adnan Oktar'ın ifadesinin ardından bir çok kişinin ifadesinin alındığı öğrenildi.

105'i kadın 187 kişinin gözaltında tutulduğu soruşturma da yarın Adnan Oktar'ında aralarında bulunduğu bir kısmın adliyeye gönderileceği öğrenildi.