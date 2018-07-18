Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Adnan Oktar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Son dakika: tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Son dakika haberi... ve grubuna yönelik operasyonda Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 60 kişi örgüt kurma, çocuğa suçlarının da aralarında bulunduğu 7 ayrı suçtan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018 22:39 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 22:43
Son dakika: Adnan Oktar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

" grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar'ın da arasında bulunduğu 31 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 31 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.

Savcılık, örgüt lideri olduğu öne sürülen Adnan Oktar ile Didem Ürer, Alev Babuna, Ayşegül Hüma Babuna ve Ahmet Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 31 şüpheliyi, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocuğun ı", "nitelikli ", "şantaj", "malvarlığı değerlerini yurt dışına çıkarma", "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmaları istemiyle hakimliğine sevk etti.

Gözaltındaki diğer şüphelilerin savcılık işlemleri devam ediyor.

Diğer taraftan savcılıkta işlemleri tamamlanan 28 şüpheli daha tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Böylece tutuklama talebiyle sevk edilen kişi sayısı 60 oldu.

Adnan Oktar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Adnan Oktar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN