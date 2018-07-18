Almanya’dan FETÖ itirafı

Alman hükümeti, muhalefetteki Sol Parti'nin ülkedeki FETÖ
yapılanması hakkındaki soru önergesini, 'istihbarat faaliyetlerine zarar vereceği' gerekçesiyle yanıtsız bıraktı. Sol Parti'nin 15 Temmuz darbe girişimi ve Gülen hareketinin bugünkü durumu hakkında 7 Haziran'da verdiği soru önergesi, hükümet adına Dışişleri Bakanlığı
tarafından yanıtlandı. ADİL ÖKSÜZ VE ZEKERİYA ÖZ DE SORULDU
Sol Parti soru önergesinde, kamuoyu gündemini uzunca süredir işgal eden, firari savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara
ve darbe girişimi şüphelilerinden Adil Öksüz
'ün Almanya
'da olup olmadığını, iltica talebinde bulunup bulunmadıklarını da sordu. Alman hükümeti yanıtında, tutuklama ve iade talepleri gibi konularda ilkesel olarak bilgi verilmediğini hatırlattı. Sol Parti'nin "Federal hükümet, Gülen hareketi üyelerinin Türkiye'de içinde bulundukları durum hakkında ne gibi bilgilere sahip?" sorusuna ise hükümet "kamuoyu ile paylaşılamayacağı" karşılığını verdi. "Yapılan titiz bir değerlendirme sonrasında" bu karara varıldığını aktaran hükümet, bunun "devletin yararı" ve "Almanya'nın menfaatleri" için gerekli olduğunu savundu, "Hizmete Özel" gizlilik derecesindeki bu bilgilerin kamuya açık bir şekilde paylaşılamayacağını savundu. Bu konuda bilgilerin kamuoyu ile açıktan paylaşılmasının, Alman istihbarat teşkilatlarının çalışma şekli ve yaptığı işbirliği hakkında, hem ülke içinde hem yurtdışında bilgi edinilmesine yol açabileceğine dikkat çeken hükümet, "Bilgilerin paylaşılması, istihbarat teşkilatlarının görevlerini etkin bir şekilde icra etmelerine, bu yolla da Almanya Federal Cumhuriyeti'ne zarar verebilir" görüşünü kaydetti. GEREKÇE: YÖNTEMLERİ İFŞA OLABİLİR
Soru önergesinde en çok dikkat çeken ve Sol Parti'nin tepkisine yol açan başlık, Alman resmi kurum ve kuruluşlarıyla Gülen grubu arasında olası işbirliği oldu. Alman hükümeti, FETÖ üyeleriyle, örgütün dernek ve medya kuruluşlarıyla 2017- 2018 yıllarında ne tür işbirliği planlandığı ve bunun için ne kadarlık bir bütçe ayrıldığı sorusuna, "istihbarat teşkilatlarının faaliyetlerinin etkilenebileceği" gerekçesini öne sürerek yanıt vermedi. Federal Meclis'in soru sorma ve bilgi edinme hakkının, devletin meşru çıkarlarının korunmasını gerektiren hallerde sınırlandırılabileceğini savunan hükümet, "Talep edilen bilgilerin açık edilmesi, federal istihbarat örgütlerinin üst düzeyde korunması gerekli somut istihbarat bağlantılarının açığa çıkması ve yöntemlerin ifşa olması tehlikesine yol açabilecek niteliktedir. Bu da istihbarat toplamada ağır hasara yol açılabileceği anlamına gelir, teşkilatların yasalarca öngörülen görevlerini uygun bir şekilde yapamamasına sebebiyet verebilir" değerlendirmesinde bulundu. DEUTSCHEWELLE