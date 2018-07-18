Bağlama ile Mozart, senfoni ile Aşık Veysel

Müziğin evrensel dilini kullanarak Türk ve Avrupa toplumlarının kaynaşmasını ve Türk kültürünü tanıtmayı amaçlayan Köprü Ötesi
projesi, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek. Bağlama sanatçısı Ahmet Koç
ile Orkestra Şefi Betin Güneş yönetimindeki Köln Türk Oda Orkestrası, 10 Avrupa ülkesinde Klasik Batı Müziği ve Türk Halk Müziği'nin seçme eserlerini farklı bir şekilde seslendirecek. Kasım ayı içinde Avrupa'nın büyük kentlerinde düzenlenecek konserler, kasım ayı sonunda Ankara'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde final yapacak. Konserlerde, Beethoven, Mozart, Schubert'in eserleri bağlama eşliğinde, Aşık Veysel
, Pir Sultan Abdal
, Aşık Mahsuni Şerif, Neşet Ertaş
'ın eserleri senfoni orkestrası ve bağlama eşliğinde seslendirilecek.
Kasım ayında başlayacak program kapsamında Almanya-Köln, Hollanda-Amsterdam, Belçika-Brüksel, Fransa-Paris, İsviçre-Zürih, İtalya-Roma, Avusturya-Viyana, Norveç-Oslo, Danimarka-Kopenhag, İsveç-Stockholm'de konserler düzenlenecek. FİNAL KONSERİ BEŞTEPE'DE
Konserlerin finali ise Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.Türk müziği ve kültürünün tanıtılacağı konserlere, o ülkedeki siyaset, bürokrasi, iş, medya dünyasının önde gelen isimleri de davet edilecek.