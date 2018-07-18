CHP’li başkandan skandal açıklama: İhanete ‘tiyatro’ hainlere ‘şehit’ dedi

15 Temmuz FETÖ
'cü darbe girişiminin 2. yıldönümünde CHP
'den yeni bir skandala imza atıldı. CHP Genel Merkezi, teşkilatlarına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne katılım sağlanması ve burada yapacakları açıklamalar için bir metin gönderdi. Sosyal medyada bir kullanıcının bunu paylaşması üzerine CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz çirkin bir yorumda bulundu. Kendilerine de metnin ulaştığını belirten Yılmaz, katılmayı reddetti ve 15 Temmuz şehitlerini yok sayarak şu ifadeleri kullandı: İŞTE ÇİRKİN İFADELER
"15 Temmuz'un darbe olduğuna inanmıyorum. İktidar, FETÖ ve bazı partilerin işbirliği ile gerçekleştirilmiş bir sivil darbe olduğuna inanıyorum ve 15 Temmuz genelgesine katılmıyorum. Meydana çıkmayı reddediyorum. Aksine o gün linç edilen askerler dışında 'şehit' kabul etmiyorum. Çünkü o çocuklar emir kuluydu aldıkları üstlerinin emirlerini yerine getirdiler. Tankı halkın üstüne sürerek hayatlarını kurtarabilecekken o askerler halka sığındılar ancak linç edildiler"