FETÖ’nün darbe planını o denetim bozdu

Türk Miras Vakfı (THO) ile Bahçeşehir Uluslararası Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Küresel Politikalar Enstitüsünün (GPI) ABD'nin başkenti Washington'da ortak düzenlediği panelde, 15 Temmuz FETÖ
darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlatan Çolak, 15 Temmuz akşamı dönemin Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar
tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT
) gelen bir duyumla ilgili Kara Havacılık Komutanlığı'na inceleme yapmak üzere gönderildiğini anlatttı. Çolak, inceleme sırasında Akar ile iki kez telefon görüşmesi yaptığını, daha sonra Akar'a ulaşamadığını söyleyerek, en son karargaha telefonla ulaştığında Genelkurmay Başkanı emir subayının Akar'ın kendisini karargahta beklediğini söylediğini ve bunun üzerine Genelkurmay Karârgahı'na gittiğini dile getirdi. Çolak, "Kara Kavacılık Komutanlığı'nda yapmış olduğum denetim ve kontrol görevi, örgütü panikleten etkenlerden biri olmuş ve o gece 03.00'te başlatmayı planladıkları darbe girişimini, açığa çıktığından şüphelenmeleri nedeni ile erkene akşam saatlerine almışlardır" ifadelerini kullandı.