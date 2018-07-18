Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Hainlerin sevinci! Bakın o gece neler konuşmuşlar

Hainlerin sevinci! Bakın o gece neler konuşmuşlar

Hain darbe girişiminde vatandaşların üzerine bomba yağdıranların sevinç içindeki konuşmaları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 17.7.2018 23:43 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 01:58
Hainlerin sevinci! Bakın o gece neler konuşmuşlar

15 Temmuz 2016 gecesi dönemin Kara Havacılık Kurmay Başkanı Yarbay Mehmet Şahin ile dönemin İzmir 3. Kara Havacılık Alay Komutanı Albay Murat Dağlı arasında geçen konuşmanın ses kaydı ortaya çıktı.

"SÜPERSİNİZ"

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre görüşme, dönemin Kara Havacılık Kurmay Başkanı Yarbay Mehmet Şahin ile dönemin İzmir 3. Kara Havacılık Alay Komutanı Albay Murat Dağlı arasında geçiyor. Şahin, Cumhurbaşkanına Suikast Timini taşıyan helikopter pilotu Dağlı'ya "Komutanım süpersiniz Ankara'da faaliyet başladı. Planlandığı gibi devam ediyor şu anda, jetler de kalktı" diyor. Dağlı ise "Hadi maşallah, hadi maşallah" yanıtını veriyor.

Hainlerin sevinci! Bakın o gece neler konuşmuşlar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hainlerin sevinci! Bakın o gece neler konuşmuşlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN