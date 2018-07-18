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'da operasyonu:24 gözaltı

Son dakika haberi! Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri terör örgütü 'a yönelik yaptığı operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018 15:36
İstanbul'da DEAŞ operasyonu:24 gözaltı

TEM ekipleri terör örgütü 'a yönelik yaptığı çalışmalarda örgütsel faaliyet gösteren, geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde bulunmuş kişileri belirledi. Polis ekipleri geçtiğimiz hafta tespit ettiği 5'i yabancı uyruklu toplam 24 kişiyi çeşitli ilçelerde yakalayarak gözaltına aldı.

'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen 24 kişi sorguya alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. 24 şüpheliden 4'ü yabancı uyruklu 19 kişi tutuklanırken, 1'i yabancı uyruklu toplam 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul'da DEAŞ operasyonu:24 gözaltı
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