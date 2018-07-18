Jandarma davasında 31 müebbet

Darbe girişimi sırasında Ankara
-Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı'nda yaşanan eylemlere ilişkin 316 sanıklı davada, aralarında eski Tuğgeneral Sadık Köroğlu
'nun da bulunduğu 31 sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi. Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi
'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. 5 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI
Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme başkanı Melih Uçar, heyetin aldığı kararı açıkladı. Buna göre eski Tuğgeneral Sadık Köroğlu ile 30 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Ayrıca sanıklardan Fazıl Ergün "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 26 yıl 8 ay, Özkan Darendeli de "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 13 yıl 6 ay daha ceza aldı. Davanın 5 firari sanığı ile tutuksuz 280 sanığın dosyaları ise mevcut dosyadan ayrıldı. DONANMA DAVASINDA 51 MÜEBBET İSTEMİ FETÖ
'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 90 sanığın yargılandığı davaya Kocaeli
5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkemeye 35 sayfalık mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, 51 sanık hakkında "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ile TCG Yavuz, TCG Kemalreis, TCG Turgutreis, TCG Salihreis ve TCG Oruçreis eski komutanları da, haklarında ağırlaştırılmış müebbet istenen sanıklar arasında yer aldı.