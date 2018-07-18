Okullar ne zaman açılacak? 2018 yaz tatili uzayacak mı?

2018 Okullar ne zaman açılacak? Bu sorunun yanıtını incelediğimizde okulların açılmasına daha 2 ay olduğunu görmekteyiz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen takvime göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları 17 Eylül 2018 Pazartesi günü eğitime başlayacak. Sömestr tatili yani yarıyıl tatili ise 21 Ocak 2018 günü başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığının konuyla ilgili duyurusu ise şu şekilde...

Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak."