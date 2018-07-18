Olağanüstü kurultay için şu ana kadar 466 imza toplandı

Seçimde İnce'nin oylarının CHP'nin oylarını geçmesinin ardından parti yönetiminin değişmesi ve CHP'nin yenilenmesi gerektiğini düşünen İnce'ye yakın CHP'li bazı isimler, seçimli olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplamaya başlamıştı.

İki gün önce başlayan imza süreci ile ilgili Twitter hesabından bilgi veren Tüzün, şu ana kadar 466 delegeden imza topladıklarını belirtti. Parti içi muhalefet 625 imzanın olağanüstü kurultayı toplamak için yeterli olduğunu belirtiyor.

İmzaların verilmeye başlandığı günden itibaren 15 gün içinde genel merkeze iletilmesi gerekiyor. Bu tarih 30 Temmuz'da sona erecek.

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, dün akşam gazetecilere yaptığı açıklamada, parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay toplamak istemesinin normal olduğunu ifade ederek, "Ancak yerel seçimler öncesinde bu tartışmaların yapılması doğru değil. Bizim illerden edindiğimiz bilgiye göre şimdiye kadar 120 delege noter kanalıyla olağanüstü kurultay için imza verdi" dedi.

CHP tüzüğüne göre seçimli olağanüstü kurultay parti yönetiminin çağrısı ya da yeterli delege imzasıyla toplanabiliyor. (Haberi yazan Gülsen Solaker Redaksiyon Orhan Coşkun)