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'deki terör saldırısı davasında ara karar

Mahkeme heyeti, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Masharipov'un da bulunduğu 44 tutuklu sanığın bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı kasım ayına erteledi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018 21:43 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 21:52
Ortaköy'deki terör saldırısı davasında ara karar

'deki eğlence merkezi 'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 44'ü tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada, tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmedildi.

27. 'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada Masharipov'un eğlence merkezine saldırı anı ve sonrasında kaçtığı görüntüler izletildi.

Görüntülerin izletilmesinin ardından söz alan 'ın İstanbul Başkonsolosluğu avukatı Mustafa Büyükbaş, "Profesyonel bir eylem ve saldırgan çok soğukkanlı davranıyor. Abdulkadir Masharipov'a sormak istiyorum. Seni ABD ajanları mı, ajanları mı yetiştirdi?" diye sordu. Masharipov'un avukatı, müvekkilinin susma hakkının olduğunun hatırlatılmasını istedi.

Susma hakkı hatırlatılan sanık Masharipov ise "Bu benim vereceğim cevap değil." dedi.

Duruşmada söz verilen sanıklar ve avukatları tahliyeye ilişkin talepte bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, aralarında Masharipov'un da bulunduğu 44 tutuklu sanığın bu hallerinin devamına karar verdi.

Heyette bulunan bir üye hakim, 14 sanık hakkında verilen tutukluluk halinin devamı yönündeki karara muhalefet şerhi koyarak, bu sanıkların tahliye edilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti bir sonraki duruşmanın 19 Kasım'da Silivri'de yapılmasını kararlaştırdı.

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Ortaköy'deki terör saldırısı davasında ara karar
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