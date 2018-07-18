Son dakika: Ankesör soruşturmasında flaş gelişme

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından yürütülen ankesör soruşturması kapsamında FETÖ imamları ile ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurduğu yönünde yapılan tespit ardından Emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu Ankara'da gözaltına alınmıştı.

Cihangiroğlu'nun iki MİT TIR'ının durdurulması (1-19 Ocak 2014) olayı arasında yani 12 Ocak 2014 günsevk edilenlduğu Ankara'da örgüt ankesöründen arandığı iddia edilmişti.





(Albay Burhanettin Cihangiroğlu)

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK

Emniyetteki işlemleri ardından savcılığa sevk edilen Cihangiroğlu'nun Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı Can Tuncay tarafından sorgusu tamamlandı. Şüpheli Burhanettin Cihangiroğlu işlemleri ardından tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Öte yandan bilindiği gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ imamlarıyla irtibat kuran 256 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubuna ilişkin operasyon başlatmıştı. 221 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 221 askerden 66'sının daha İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. İstanbul Adliyesi'ne getirilen ve Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda savcılık sorguları yapılan şüpheli askerlerden tamamı tutuklamaya sevk edildi.

TOPLAM 132 TUTUKLAMA, 84 ETKİN PİŞMANLIK

BUGÜN NELER OLDU

66 şüpheliden 54'ü tutuklanırken 8 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak 4'ü ise delil durumundan serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan şüpheli sayısının 84'e, toplam tutuklu sayısının ise 132'ye ulaştığı öğrenildi.