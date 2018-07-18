Son dakika: Darbeciler savcıya fena yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir soruşturma dosyasına esas olmak üzere 2'nci Ana Jet Üs K.lığı Çiğli ve Kaklıç Uçuş Kuleleri Duman Ses Kayıtlarının çözümleme ve dökümleri yapıldı. Darbe hazırlığı içerisindeki Kara Havacılık Pilotlarının görüşmelerinden şüphelenen Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya'nın oluşturduğu soruşturmacı idari tahkikat ekibinin titiz çalışması sonucunda, eski Kara Havacılık Kurmay Başkanı Yarbay Mehmet Şahin ve eski İzmir 3'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı Albay Murat Dağlı'nın darbeyi koordine ettikleri anlara ilişkin telefon görüşmesi, ortaya çıktı.



FETÖ'cü hainlerin telefon görüşmeleri ortaya çıktı... FETÖ'cü darbeciler savcıya fena yakalandı!

Eski Kara Havacılık Kurmay Başkanı Yarbay Mehmet Şahin, darbe girişimi sırasında hava harekatını sevk ve idare eden kişiydi. Yurtta Sulh Konseyi üyesi olmakla suçlanan Şahin, Kara Havacılık Merkezi'ndeyken dahili telefondan dönemin İzmir 3'üncü Kara Havacılık Komutanı Albay Murat Dağlı'yı aradı.

Dağlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Marmaris'te kaldığı otele baskın düzenleyen askerleri taşıyan helikopterin pilotuydu. Dağlı ve Şahin, yargılama sırasında suçlamaları reddetti.



Murat Dağlı'ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

İki isim arasında 15 Temmuz 2016 günü, saat 22.38'de gerçekleşen ve savcılıkça el konuşan görüşmenin detayları şöyle;

DAĞLI : Alo,

ŞAHİN : Komutanım

DAĞLI : Oğlum biz CHARLİE'deyiz, gelen giden yok.

ŞAHİN : Çiğli'de.

DAĞLI : İstanbul'dan bir ekip bekleniyor.

ŞAHİN : Tamam.

DAĞLI : Onlar inmişler, 15 kişiler.

ŞAHİN : Tamam komutanım.

DAĞLI : Bizimle ilgili bir şey görünmüyor.

ŞAHİN : Komutanım var var, onları bekleyeceksiniz, onları bekleyip İstanbul ekibi SAT'lar indiği zaman.

DAĞLI : Hımmm

ŞAHİN : Onlar size söyleyecekler.

DAĞLI : Tamam.

ŞAHİN : Tamam mı komutanım?

DAĞLI : Biz gidip görüşüyoruz.

ŞAHİN : Var mı sorun?

DAĞLI : Biz de bir sorun yok, 4 helikopter hazır ve nazırız.

ŞAHİN : Komutanım süpersiniz Ankara'da faaliyet başladı.

DAĞLI : Televizyondan takip ediyoruz, İstanbul'u.

ŞAHİN : Planlandığı gibi devam ediyor şu anda, jetler de kalktı.

DAĞLI : Jetler de kalktı.

ŞAHİN : Evet.

DAĞLI : Hadi maşallah, hadi maşallah.

ŞAHİN : Komutanım, komutanım… Allah yardımcınız olsun.

DAĞLI : İnşallah inşallah, bize de bir rol düşerse çok mutlu oluruz.

ŞAHİN : Komutanım evet.

DAĞLI : Bekliyoruz. bekliyoruz. haydi kolay gelsin.

Söz konusu görüşme, Ankara'da Yargılama dosyasına delil olarak gönderildi.