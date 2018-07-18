Yeni sistemin işlemesi için gayret edeceğiz

TBMM Başkanlığı görevini devralan Binali Yıldırım
, 27'nci Dönem Başkanlık Divanı Heyeti ile Anıtkabir'i ziyaret etti.
Yıldırım, Anıtkabir ziyaretinde beraberindeki Başkanlık Divanı Heyeti ile birlikte Arslanlı Yol'dan yürüdü. Ziyarete Ankara Valisi Ercan Topaca ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da katıldı. Atatürk'ün mozalesine "TBMM Başkanı" yazılı çelengi bırakan Yıldırım, daha sonra saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Yıldırım, deftere şunları yazdı:
"Büyük Atatürk, ilk başkanlığını yaptığınız TBMM'nin 27'nci Dönem Başkanlık Divanı Heyeti olarak, gösterdiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine ülkemizi çıkarmak üzere huzurunuzdayız. Yapılan seçimler sonucu oluşan yeni sistemin başarılı bir şekilde işlemesi için TBMM olarak üzerimize düşen katkı ve gayreti ortaya koyacağız. Başta etkin yasama ve denetleme konuları olmak üzere, hak ve hürriyetlerin daha da geliştirilmesi, ülkemizin birliği, beraberliği, milletimizin huzur ve refahı için var gücümüzle çalışacağız. Ruhun şad olsun."