Ankesörlü telefon soruşturmasında 132 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ
'nün TSK
yapılanması kapsamında, ankesörlü hatları kullanan askerlere yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 221 şüphelinin hâkimlik işlemleri tamamlandı.
Hâkimlik, aralarında muvazzafların da bulunduğu 132 şüpheliyi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklarken, 84'ünü itirafçı olduğu gerekçesiyle, 5'ini de mevcut delil durumundan adli kontrol kararıyla serbest bıraktı. Şüphelilerden 35'ini yakalamak için çalışmalar sürüyor.
Öte yandan FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibat kurdukları ortaya çıkarılan TSK mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında itirafçı olan mahrem imam ilginç ifadeler verdi. S.K. ifadesinde özetle şöyle dedi: KIRILMA NOKTASI 17-25 ARALIK
Sabit hatlar zorda kalınması durumunda askeri personelle iletişim sağlanması için veya personel görüşmeye gelmediğinde yeni bir görüşme ayarlanması amacıyla azami gizliliğe riayet çerçevesinde kullanılırdı. Askeri personelden sorumlu her sivil unsur kendi tedbir kurallarını oluşturmakla birlikte eğer birden fazla askeri personelden sorumluluk söz konusu ise her bir personelin ayrı ayrı büfeden aranması gerekir.
17-25 Aralık sürecinden sonraki aramalar biraz daha uzundur. Bunun da altında bu süreçten sonra örgütten kopuş eğilimi gösteren bir kısım personelle daha uzun konuşma ihtiyacı yatmaktadır. 17-25 Aralık sürecinden sonra sulandırma tabir edilen şekilde örgüte mensup olmayan kamu görevlileri için sahte ihbarlarla ihbarda bulunulması söz konusu olmuştur.