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Brunson’a tahliye yok

Giriş Tarihi: 19.7.2018
İZMİR'DE terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan ve ABD Başkanı 'ın Türkiye'den iadesini istediği ABD'li din adamı Craig Brunson dün üçüncü kez hâkim karşısına çıktı. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tanık olarak dinlenen kilise cemaatinden Levent Alkan, Brunson'un PKK sempatizanlarına yardım ettiğini, kilisede bulunan gizli odada toplantılar düzenlendiğini, kilisede Türk-Kürt ayrımcılığı yapıldığını söyledi. Alkan, Brunson'un kilisedeki gizli odasında terör dokümanları tuttuğu ve koltuklara 'Türkler oturamaz' yazısı yazıldığını da iddia etti. Mahkeme, Brunson'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 12 Ekim'e erteledi.
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Brunson’a tahliye yok
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