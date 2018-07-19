Brunson’a tahliye yok

İZMİR'DE terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan ve ABD Başkanı Donald Trump
'ın Türkiye'den iadesini istediği ABD'li din adamı Craig Brunson dün üçüncü kez hâkim karşısına çıktı. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tanık olarak dinlenen kilise cemaatinden Levent Alkan, Brunson'un PKK sempatizanlarına yardım ettiğini, kilisede bulunan gizli odada toplantılar düzenlendiğini, kilisede Türk-Kürt ayrımcılığı yapıldığını söyledi. Alkan, Brunson'un kilisedeki gizli odasında terör dokümanları tuttuğu ve koltuklara 'Türkler oturamaz' yazısı yazıldığını da iddia etti. Mahkeme, Brunson'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 12 Ekim'e erteledi.