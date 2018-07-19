CHP'de Gürsel Tekin'den kurultay çağrısı

24 Haziran seçimlerinden sonra seçim yenilgisinin faturasını Kılıçdaroğlu'na kesen CHP'nin parti içi muhalefeti kurultay çağrıları yapmaya devam ediyor. Muharrem İnce'nin başlattığı kampanya için Gürsel Tekin de "Kılıçdaroğlu kendi isteğiyle kurultayı toplasın" çağrısında bulundu.

İşte Gürsel Tekin'in o çağrısı:

"Bugüne kadar sessiz kalmamın tek bir nedeni var kimseyi kırmak istemedim. Sessiz kalmayı tercih ettim. Ama artık yeter diyorum. Seçim bitti ve başarılı ya da başarısız tartışmalarının gazete ya da televizyon ekranlarında konuşulması benim içimi acıtıyor. Kurullarımız var. Saatlerce, günlerce buralarda sorun neyse tartışılabilir. Ama şu anda delege sayısı üzerinden tartışmalar yapılıyor. İvedilikle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışmaları ortadan kaldırabilecek bir kurultay çağrısını kendi isteğiyle yapması gerektiğini düşünüyorum.