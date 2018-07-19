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'de 'den kurultay çağrısı

’de parti içi muhalefet seçim yenilgisinin faturasını Kılıçdaroğlu’na keserken tabandan gelen Kurultay çağrısına CHP’nin önemli isimleri de sessiz kalmadı. Derya Demir’e konuşan “Kılıçdaroğlu kendi isteğiyle kurultayı toplasın” çağrısında bulundu.

Giriş Tarihi: 19.7.2018 15:23 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 15:25
CHP'de Gürsel Tekin'den kurultay çağrısı

24 Haziran seçimlerinden sonra seçim yenilgisinin faturasını Kılıçdaroğlu'na kesen 'nin parti içi muhalefeti kurultay çağrıları yapmaya devam ediyor. Muharrem İnce'nin başlattığı kampanya için de "Kılıçdaroğlu kendi isteğiyle kurultayı toplasın" çağrısında bulundu.

İşte Gürsel Tekin'in o çağrısı:

"Bugüne kadar sessiz kalmamın tek bir nedeni var kimseyi kırmak istemedim. Sessiz kalmayı tercih ettim. Ama artık yeter diyorum. Seçim bitti ve başarılı ya da başarısız tartışmalarının gazete ya da televizyon ekranlarında konuşulması benim içimi acıtıyor. Kurullarımız var. Saatlerce, günlerce buralarda sorun neyse tartışılabilir. Ama şu anda delege sayısı üzerinden tartışmalar yapılıyor. İvedilikle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışmaları ortadan kaldırabilecek bir kurultay çağrısını kendi isteğiyle yapması gerektiğini düşünüyorum.

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CHP'de Gürsel Tekin'den kurultay çağrısı
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