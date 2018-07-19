Son dakika: CHP'de Kurultay için kritik sayı belli oldu!

CHP'de, parti yönetiminde değişiklik için olağanüstü kurultay toplanması yönünde noter aracılığıyla imza toplama çalışmalarında kurultay isteyenlerin sayısı 526'e ulaştı. Yeterli sayıya ulaşılabilmesi için 108 delegenin daha imzası gerekiyor.

CHP'de Olağanüstü Kurultay'a doğru

DELEGELERİN YARISININ İMZA VERMESİ GEREKİYOR

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, şu ana kadar 526 delegeden imza toplandığını duyurdu. CHP'de olağanüstü seçimli kurultay yapılabilmesi için, delegelerin yarısının imza vermesi gerekiyor.

CHP'de Kurultay için kritik sayı belli oldu!

Eğer muhalifler 634 imza toplayabilirse, genel merkezin 45 gün içerisinde kurultayı toplaması gerekirken parti yönetiminin ise muhaliflerin yeterli imzayı toplayamayacağı görüşünde olduğu öğrenildi.