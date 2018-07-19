"Cumhur ittifakı" komisyonlarda da devam etti

Seçime "Cumhur İttifakı" oluşturarak giren AK Parti ve MHP'nin ittifakı ihtisas komisyonlarında da sürdü. Komisyonların 8'inin Başkanlık Divanında MHP'li üyeler de yer aldı.

Geçen Dönem Başbakan Yardımcısı olan Bekir Bozdağ ve Hakan Çavuşoğlu ile bakanlar Numan Kurtulmuş, Jülide Sarıeroğlu ve İsmet Yılmaz, bu dönemde komisyon başkanı olarak görev yapacak

AA muhabirinin derlemelerine göre, AK Parti ve MHP'nin seçimdeki ittifakı Meclise de yansıdı. Komisyonların 8'ininin Başkanlık Divanında MHP'li üyeler de yer aldı.

Kanun gereği muhalefet milletvekillerinin de yer aldığı komisyonlar hariç Meclisteki komisyonların başkanlık divanları, çoğunluk olan iktidar partisi milletvekillerinden oluşuyordu.

Ancak 27. Yasama Döneminde, 18 ihtisas komisyonunun 11'inin Başkanlık Divanında AK Parti, CHP, HDP ve MHP'li üyeler yer aldı.

Geçen Dönem Kültür ve Turizm Bakanı olan Numan Kurtulmuş, Başbakan yardımcıları Bekir Bozdağ ve Hakan Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz 27. Dönem'de komisyon başkanı olarak görev yapacak.

12 KOMİSYON BAŞKANI DEĞİŞTİ

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Başkanvekilliğine ise MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın seçildi.

Geçen Dönem İçişleri Komisyonu Başkanı olan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, bu dönemde de görevini sürdürecek. Komisyonun Başkanvekili ise MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay oldu.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş KİT Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu ise Başkanvekili oldu. MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya Komisyon Sözcüsü, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı da Katip Üye olarak belirlendi.

26. Dönemde Çevre Komisyonu Başkanı olan AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, bu dönemde de bu görevini sürdürecek. Komisyonun Başkanvekili AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın olurken; Sözcü MHP Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Katip Üye AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın oldu.

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de Başkanvekili olarak seçilirken; Sözcülüğe AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Katip Üyeliğe de MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu getirildi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Başkanvekili AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut oldu. AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün Sözcü, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise Katip Üye seçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonunun Başkanlık Divanında da MHP'li bir üye yer aldı.

Başkanlığını AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in yapacağı komisyon başkanvekilliğine MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu seçildi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer Sözcü, AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal da Katip Üye oldu.

Geçen dönem AK Parti Grup Başkanvekili olan AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, bu dönemde Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı görevini yürütecek. Komisyon Başkanvekilliğini ise AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır yapacak.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığına AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç seçilirken, Başkanvekili MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu oldu.

3 KOMİSYONA MUHALEFETTEN İKİŞER İSİM

TBMM İnsan Haklarını İnceleme, AB Uyum ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonlarının (KEFEK) beş kişilik Başkanlık Divanının iki üyesi muhalefet milletvekillerinden oluştu.

AB Uyum Komisyonu Başkanı olarak yeniden, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar belirlendi. Komisyonun bir başkanvekili ile Katip Üyesi muhalefet milletvekillerinden seçildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Eseyan ile CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım Başkanvekilliği görevini yürütecek. Komisyonun Katip Üyelik görevini de HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen üstlendi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu oldu.

Komisyonun iki başkanvekilinden birisi AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, diğeri CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu olurken, Sözcülüğe AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Katip Üyeliği de HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş getirildi.

Beş kişilik Başkanlık Divanının ikisi muhalefetten seçilen diğer bir komisyon da KEFEK oldu.

Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu KEFEK Komisyonu Başkanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal ile CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ise Başkanvekili seçildi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal Komisyon Sözcüsü oldu. HDP milletvekilleri arasından seçilecek Katip Üye ise daha sonra belirlenecek.

BEKİR BOZDAĞ ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI

Adalet Komisyonu Başkanlığına AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Başkanvekilliğe AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç seçilirken; Anayasa Komisyonu Başkanı AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Başkanvekili AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya oldu.

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz da Başkanvekili olarak seçildi.

VOLKAN BOZKIR BAŞKANLIK GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Geçen Dönem Dışişleri Komisyonu Başkanı olan AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, bu göreve tekrar seçildi. Komisyonun Başkanvekilliğine AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız getirildi.

26. Dönemdeki görevini bu dönemde sürdürecek komisyon başkanlarından birisi de AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır. Satır, Dilekçe Komisyonu Başkanlığına yeniden seçilirken, Başkanvekili AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın oldu.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay da Başkanvekili oldu.