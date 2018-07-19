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’nün faal ekibine operasyon: 24 gözaltı!

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü’nün hala faaliyet içerisinde olan sözde yöneticilerine yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 32 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verilen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Görgülü Pastaneleri'nin sahibi Mehmet Tahir Sekizkardeş'in de bulunduğu öğrenildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018 14:21 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 15:06
FETÖ’nün faal ekibine operasyon: 24 gözaltı!

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince / terör örgütü adına hala güncel olarak faaliyet gösteren vazifeli ve sözde Eyalet Hadimi, Bölge Hadimi, Mütevelli Esnaf, Ünite Yapılanması, Talebe Yapılanması olarak tespit edilen 32 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

21 GÖZALTI

İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen dev operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

3 FİRARİ YAKALANDI

İstanbul da Gaybubet Evi olarak tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda ise dosya şüphelisi olarak belirlenen şahısların dışında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak Suçu'ndan aranan 3 firari şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

ÜNLÜ PASTANECİ DE GÖZALTINDA

Operasyonda gözaltına alınanlar arasında Görgülü Pastaneleri'nin sahibi Mehmet Tahir Sekizkardeş ve işadamı Ekrem Ateş'in de bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler sağlık kontrolleri ardından emniyete götürüldü.

Bilindiği gibi TUSKON'a yönelik soruşturmada gizli tanık, Mehmet Tahir Sekizkardeş için, "Görgülü Pastaneleri'nin sahibi Mehmet Tahir Sekizkardeş de örgüte ciddi himmet paraları vermekle tanınır" demişti. Sahibi gözaltına alınan Görgülü Pastaneleri 1960 yılından bu yana faaliyet gösteriyor.

Diğer şüphelilere yönelik arama ve gözaltı çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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FETÖ’nün faal ekibine operasyon: 24 gözaltı!
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