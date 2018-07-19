‘Hak ve özgürlükleri daha da artıracağız’

TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, programları kapsamında geldiği Erzincan
'da Vali Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularını cevaplayan Yıldırım, TBMM tatile girmeden iki kanun teklifini yasalaştırmayı planladıklarını bildirdi. Yıldırım şunları söyledi: "TBMM yeni dönemde yapacağı çalışmalarla yürütmenin elini rahatlatacak yasal düzenlemelerin yanı sıra demokrasimizin daha da geliştirilmesi, hak ve özgürlüklerin daha da artırılması yönünde gayret edecek. Denge denetleme ve yasal faaliyetlerini uzlaşma kültürünü geliştirerek az münakaşa, çok müzakere yöntemini belirleyerek sürdüreceğiz. Meclisimizin önünde iki kanun teklifi var. Birincisi önümüzdeki hafta ele alınacak. Bildiğiniz gibi olağanüstü hal sona erdi. Olağanüstü hal sona erince gerek FETÖ ile gerekse terörle mücadele konusunda bir boşluk oluşmaması için bazı düzenlemeler yapılıyor."