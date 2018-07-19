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Karlov suikastında abiye tutuklama

ERSAN ATAR
ERSAN ATAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018
Karlov suikastında abiye tutuklama
Rusya'nın suikasta kurban giden eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastını soruşturan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayetin bağlantısını somutlaştıran önemli bir isme ulaştı. Gizli tanık Garson'un savcılığa verdiği micro CD kart içindeki bilgilerde Hasan T. isimli polisin FETÖ'ye 200 TL himmet ödediği ve örgüt içinde Saya kod adıyla anıldığı yer aldı. Hasan T.'nin himmeti Karlov'u öldüren aracılığıyla verdiği ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yoğun telefon trafiği işlettiği belirlendi. Bu bilgiler arasında Hasan T.'nin "gassalın elindeki meyyid" olarak ifade edildiği, "Zaafları olmayan, hiyerarşi ile kendisini örgüte teslim etmiş polis memuru" olduğu da yer aldı. Hasan T.'nin Mevlüt Mert Altıntaş ile Sercan Başar'ın abisi pozisyonunda olduğu ortaya çıktı. Eski polis Hasan T., suikast soruşturmasında tutuklandı.
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Karlov suikastında abiye tutuklama
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