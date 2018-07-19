Karlov suikastında abiye tutuklama

Rusya'nın suikasta kurban giden eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastını soruşturan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayetin FETÖ
bağlantısını somutlaştıran önemli bir isme ulaştı. Gizli tanık Garson'un savcılığa verdiği micro CD kart içindeki bilgilerde Hasan T. isimli polisin FETÖ'ye 200 TL himmet ödediği ve örgüt içinde Saya kod adıyla anıldığı yer aldı. Hasan T.'nin himmeti Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş
aracılığıyla verdiği ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yoğun telefon trafiği işlettiği belirlendi. Bu bilgiler arasında Hasan T.'nin "gassalın elindeki meyyid" olarak ifade edildiği, "Zaafları olmayan, hiyerarşi ile kendisini örgüte teslim etmiş polis memuru" olduğu da yer aldı. Hasan T.'nin Mevlüt Mert Altıntaş ile Sercan Başar'ın abisi pozisyonunda olduğu ortaya çıktı. Eski polis Hasan T., suikast soruşturmasında tutuklandı.