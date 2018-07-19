Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Pilotluğa da düzenleme

Pilotluğa da düzenleme

Giriş Tarihi: 19.7.2018
Pilotluğa da düzenleme
'nın pilot gereksinini karşılamak için dış kaynaktan pilot temini ile ilgili hükümler de yeniden düzenlendi. 'na azami yaş 32 olmak üzere pilot adayların yaş aralığın belirleme yetkisi verildi. TSK'dan ayrılanlar uzmanlık belgesi, diploma ve kurs belgelerini bir mesleği icra etmek için kullanamayacak. Hava Kuvvetleri'nin acil ihtiyacı nedeniyle deneme süresi de kaldırıldı. Deniz karakol uçaklarında görev yapan Taktik Koordine ve Seyrüsefer Subayları'nın yükümlülük süresi uzatılıyor.
HARP OKULLARINA ÖĞRENCİ ALIMI: Yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 2020 yılına kadar Harp Okullarının ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarına üniversitelerin ilgili bölümlerin öğrenci alınabilecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Pilotluğa da düzenleme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN