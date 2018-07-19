Pilotluğa da düzenleme

TSK
'nın pilot gereksinini karşılamak için dış kaynaktan pilot temini ile ilgili hükümler de yeniden düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı
'na azami yaş 32 olmak üzere pilot adayların yaş aralığın belirleme yetkisi verildi. TSK'dan ayrılanlar uzmanlık belgesi, diploma ve kurs belgelerini bir mesleği icra etmek için kullanamayacak. Hava Kuvvetleri'nin acil ihtiyacı nedeniyle deneme süresi de kaldırıldı. Deniz karakol uçaklarında görev yapan Taktik Koordine ve Seyrüsefer Subayları'nın yükümlülük süresi uzatılıyor. HARP OKULLARINA ÖĞRENCİ ALIMI:
Yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 2020 yılına kadar Harp Okullarının ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarına üniversitelerin ilgili bölümlerin öğrenci alınabilecek.