Son dakika: CHP'den flaş kurultay açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında kurultay tartışmalarına ilişkin konuştu.

Özkan, Kurultay ile ilgili yeterli sayı bulunduğunda gereğinin yapılacağını vurgulayarak, "CHP'nin gündeminde Kurultay talepleri var. Bununla ilgili bir değerlendirme yapmak için sizlerle bir araya geldim. CHP'de kurultay talepleri sayıların yarıştırılacağı basın toplantıları ile tabanımızın sürekli bununla meşgul edileceği bir noktaya getirilmemelidir. Hukuki zemini bellidir.

CHP'de olağanüstü kurultayla ilgili flaş son dakika açıklaması

Kurultayımızın nasıl toplanacağı tüzüğümüzde açıkça yazılı. Yeterli sayı bulunduğunda genel merkeze teslim edilir biz de bu sayının gereğini yerine getiririz. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Kurultay talebi her CHP'linin hakkıdır. Her türlü çalışma yapılabilir. Bu konuda toplanmış yeterli imza varsa getirsinler gereğini hemen yapacağız. Bunun böyle sayıları yarıştırmak basın toplantılarını yarıştırmak şekline dönüştürülmesi partimize, tabanına üyelerine büyük zarar verdiği kanaatindeyiz. Bu tartışmaları sonlandırmak üzere arkadaşlarımızda yeter sayıda imza varsa getirip teslim etmeleri durumunda gereğinin genel merkezce hemen yapılacağını bildirmek istiyorum.

"438 KADAR İMZA TOPLAYABİLDİKLERİNİ GÖRÜYORUZ. HADİ DİYELİM 470 RAKAMINA ULAŞABİLİRLER MAKSİMUM"



Özkan, "Arkadaşlarımın söylediği rakamlar üzerine bir şey söylemek istemiyorum ama bizim ulaştığımız rakamdan bahsedebilirim. İllerden ve ilçelerden... bize gelen herhangi bir noter belgesi yok. Genel merkeze noterden tasdikli 'kongre istiyorum diye bir delege imzası ulaştı mı?' diye soruyorsanız böyle bir imza yok gelmedi. İl ve ilçe başkanlarımıza soruyoruz; onlardan gelen bize ulaşan verileri değerlendirdiğimizde arkadaşlarımızın 438 kadar imza toplayabildiklerini görüyoruz. Hadi diyelim 470 rakamına ulaşabilirler maksimum olarak düşünüyoruz. Ben daha önce de söyledim. şahsen kongre toplayabilecek sayıya ulaşılabileceğini sanmıyorum.

"İMZA TOPLANDIĞINDA KEMAL KILIÇDAROĞLU ADAY OLUR MU?"



"İmza toplandığında Kemal Kılıçdaroğlu aday olur mu?" sorusu üzerine Özkan, "Öngörmüyorum o yüzden böyle bir şey konuşmadım. 6 ay önce bir güven oylamasından çıktık. Orada yetki almış bir kuruluz. Bununla ilgili bir güven oylaması ihtiyacı içinde değiliz. Güven oylaması için sayılar belli. O sayılara ulaşıldığında elbette büyük kurultay toplanır CHP'nin büyük vicdanı gereğini yerine getirir" diye konuştu.