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: 'nün uzmanı tutuklandı

haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı () Başkanlığı'nın, 'da getirdiği /PDY'nin uzmanlarından , İzmir'de, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018 19:07 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 19:11
Son dakika: FETÖ'nün sosyal medya uzmanı Yusuf İnan tutuklandı

/PDY'nin uzmanlarından , 'in yaptığı operasyonla pazartesi günü öğle saatlerinde 'dan 'ye getirildi. 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce internet siteleri kurduğu ve sosyal medya hesapları üzerinden algı operasyonları yürüttüğü, Pensilvanya'nın talimatlarıyla bazı yayınlar yaptığı öğrenilen İnan, bugün akşam saatlerinde sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı. İnan, cezaevine götürülmek üzere polis otosuna bindirilirken, gazetecilere, "Başkan'a söyleyin, adalet katliamı" diye seslendi.

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Son dakika: FETÖ'nün sosyal medya uzmanı Yusuf İnan tutuklandı
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