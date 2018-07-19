Son dakika: PKK'nın lojistik sorumlusu etkisiz hale getirildi!

Türk Silahlı Kuvvetlerince 13 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist öldürüldü. Kandil ile Şırnak ve Siirt kırsalındaki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında ise 9 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'NIN LOJİSTİK SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyine 13 Temmuz 2018 tarihinde yapılan hava harekâtında bölücü terör örgütünün sözde lojistik sorumlusu "Delil Karakoçan" kod adlı Hasan Çakmak'ın da aralarında bulunduğu 3 teröristin, silah, mühimmat ve uyuşturucu madde alışverişi esnasında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

PKK'nın sözde lojistik sorumlusu böyle öldürüldü!

ŞIRNAK'TA İHA'LAR TESPİT ETTİ

Uludere ilçesi Andaç bölgesi kırsalında eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 terörist, İHA'larla tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye hava harekatı düzenlendi. Savaş uçakları, teröristlerin bulunduğu bölgeyi bombaladı. Harekatta, 5 terörist, etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "19 Ekim 2018 tarihinde ilimiz Uludere ilçesi Andaç bölgesi kırsalında İHA ile eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubu, bölgeye düzenlenen hava harekatı sonucu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir."