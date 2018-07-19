Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Van'daki terör saldırısı ile ilgili 6 kişi tutuklandı

'daki terör saldırısı ile ilgili 6 kişi tutuklandı

'ın İpekyolu ilçesinde saldırı hazırlığındaki 'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018 12:06 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 12:07
Van'daki terör saldırısı ile ilgili 6 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde terör olaylarının önlenmesi kapsamında, terör örgütü /'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.

İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi Yalım Erez Sokağı'nda 15 Temmuz'da PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, 2 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği, 3 polisin yaralandığı anımsatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Etkisiz hale getirilen 2 bölücü terör örgütü mensubunu ikametlerinde barındırmak suretiyle terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 7 şüpheli yakalanmıştır. Gözaltına alınan 7 kişiden biri adli makamlarca adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 6 kişi terör örgütüne yardım ve yataklıktan tutuklandı."

Açıklamada, terör örgütleri PKK/KCK ve / ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı, insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkın huzuru, devletin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğü kaydedildi.

Saldırı hazırlığındayken düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı 2 teröristin, 2 sivil ve 2 güvenlik korucusunun şehit edilmesi olayının failleri olduğu belirlenmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Van'daki terör saldırısı ile ilgili 6 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN