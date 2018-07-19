Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Yunanistan’a kaçan darbeci yüzbaşı da ankesörcü...

’a kaçan darbeci yüzbaşı da ankesörcü...

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018
'daki kripto üyelerinin deşifre olmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturmasında çok sayıda itirafçı örgütle olan bağını itiraf etti. Savcı Can Tuncay'ın yürüttüğü soruşturmada, helikopterle 'a kaçan cuntacı Yüzbaşı Feridun Çoban'ın da mahrem imamıyla ankesörlü telefonla görüştüğü tespit edildi.
Kara Kuvvetleri'nde görevli Binbaşı Ö.N. isimli itirafçıdan önce İstanbulÜsküdar'daki ankesörlü telefondan arandığı ortaya çıkan Çoban'ın Ö.N. ile aynı hücre yapılanmasına mensup oldukları da belirlendi. Ö.N. ifadesinde, "Bu şahıs Kara Havacılık'ta çalışıyordu. Benimle aynı lojmanda ikamet etmekteydi" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yunanistan’a kaçan darbeci yüzbaşı da ankesörcü...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN