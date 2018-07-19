Yunanistan’a kaçan darbeci yüzbaşı da ankesörcü...

TSK
'daki kripto FETÖ
üyelerinin deşifre olmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturmasında çok sayıda itirafçı örgütle olan bağını itiraf etti. Savcı Can Tuncay'ın yürüttüğü soruşturmada, helikopterle Yunanistan
'a kaçan cuntacı Yüzbaşı Feridun Çoban'ın da mahrem imamıyla ankesörlü telefonla görüştüğü tespit edildi.
Kara Kuvvetleri'nde görevli Binbaşı Ö.N. isimli itirafçıdan önce İstanbulÜsküdar'daki ankesörlü telefondan arandığı ortaya çıkan Çoban'ın Ö.N. ile aynı hücre yapılanmasına mensup oldukları da belirlendi. Ö.N. ifadesinde, "Bu şahıs Kara Havacılık'ta çalışıyordu. Benimle aynı lojmanda ikamet etmekteydi" dedi.