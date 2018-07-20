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Acı haber geldi! Şehit var

'un Doğankent ilçesi kırsalında, 'ya yönelik operasyon yürüten birlikteki bir asker, iddiaya göre ormanlık alan içerisinde terörist sanılarak zırhlı araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan asker şehit oldu.

Giriş Tarihi: 20.7.2018 07:05 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 07:06
Acı haber geldi! Şehit var

Olay gece saatlerinde Doğankent ilçe kırsalında meydana geldi. Terör örgütü 'ya yönelik arama tarama faaliyeti yürüten Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı birlikteki bir asker, iddiaya göre tuvalet ihtiyacı için ormanlık alana gitti. Bu sırada askeri birliğin güvenliğini sağlayan kobra tipi zırhlı araçtaki askerler ormanlık alanda hareketlilik fark etti, bölgeyi ateş altına aldı. Olayda ormanlık alana giden asker isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olayın fark edilmesi üzerine hastanekaldırılanlan asker kurtarılamayarak şehit oldu.

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Acı haber geldi! Şehit var
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