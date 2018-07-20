Acı haber geldi! Şehit var

Olay gece saatlerinde Doğankent ilçe kırsalında meydana geldi. Terör örgütü PKK'ya yönelik arama tarama faaliyeti yürüten Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı birlikteki bir asker, iddiaya göre tuvalet ihtiyacı için ormanlık alana gitti. Bu sırada askeri birliğin güvenliğini sağlayan kobra tipi zırhlı araçtaki askerler ormanlık alanda hareketlilik fark etti, bölgeyi ateş altına aldı. Olayda ormanlık alana giden asker isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olayın fark edilmesi üzerine hastanekaldırılanlan asker kurtarılamayarak şehit oldu.

BUGÜN NELER OLDU