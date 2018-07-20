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Cumhurbaşkanlığı'ndan Barış Harekatı mesajı!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ", garantör ülke olarak uluslararası hukuktan doğan haklarını sonuna kadar kullanacak, hiçbir oldu bittiye izin vermeyecek ve lı soydaşlarımızın yanında olacaktır" dedi.

Giriş Tarihi: 20.7.2018 12:45 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 12:48
Cumhurbaşkanlığı'ndan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın " Barış Harekatı'nın 44. Yıldönümü" vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Kalın, "Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 44. Yıldönümünde şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor; şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve Kıbrıs Türkü'nün mevcudiyetine kasteden bir soykırım teşebbüsüne engel olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman mensuplarına şükranlarımızı sunuyoruz. Vatan size minnettardır" ifadesini kullandı.

Cumhuriyetinin, Kıbrıs'ta her zaman adil, kalıcı ve eşitliğe dayalı bir düzenin kurulmasından yana olduğunu vurgulayan Kalın şöyle devam etti:

"ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜ ÇÖZÜM SAYAN YAKLAŞIMLAR..."

"Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımız 'ın liderliğinde çözümsüzlüğü çözüm sayan yaklaşımları bir kenara bırakarak meselenin ciddiyetle ve samimi biçimde ele alınması için büyük çabalar sarfetmiştir. Aynı şekilde Kıbrıs Türkleri, 2004 referandumu ve takip eden süreçlerde barışçıl çözüm için çok sayıda adım atmış, birçok fedakârlıkta bulunmuştur."

"Türkiye ve Kıbrıs Türk toplumunun bu içten yaklaşımına karşılık adanın asli unsuru olan Kıbrıslı Türkleri bir Kıbrıs Rum devletinde azınlık hâline getirmek isteyen kesimler olduğu açıktır" diyen Kalın, son olarak Kıbrıs Konferansı'nın sonuçsuz bırakılmasıyla bu yaklaşımın yeniden ortaya çıktığını vurgulayarak şunları dedi:

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"TÜRKİYE GARANTÖR ÜLKE OLARAK..."

"Mevcut koşullarda uluslararası toplum, adada barış ve huzurun kalıcı şekilde tesisi için her fırsatta çözümden yana tavır koyan Kıbrıslı Türklerin yanında yer almak, çözüm önerilerini elinin tersiyle iten Rum kesimine karşı açık bir tavır almak durumundadır. Türkiye, garantör ülke olarak uluslararası hukuktan doğan haklarını sonuna kadar kullanacak, hiçbir oldu bittiye izin vermeyecek ve Kıbrıslı soydaşlarımızın yanında olacaktır."

44. yıl dönümünde Kıbrıs Barış Harekatı'nın tarihi görüntüleri

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Cumhurbaşkanlığı'ndan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı!
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