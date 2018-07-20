FETÖ ABD’deki Türk camilerini hedef gösteriyor

ABD'deki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarileri, sağ görüşleriyle bilinen Amerikan medyasına demeç vererek Amerika Diyanet Merkezi (DCA) başta olmak üzere ülkede Diyanet'e bağlı camileri hedef gösterdi.

Amerikan Fox medya grubunun internet sitesinde Hollie McKay imzasıyla yayınlanan "Muhalifler, Türkiye'nin ABD'deki camileri siyasi oyunlara ve düşmanlara yönelik ajanlık için kullandığını söylüyor" başlıklı makalede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kendi İslamcı milliyetçiliğini" yurt dışındaki camiler üzerinden yaymaya çalıştığı iddia edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü, ABD’deki Türk camilerini hedef gösteriyor

Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2016'da açılışını yaptığı DCA'nın hedef gösterilmesi dikkati çekti.

CAMİLERE FETÖ İFTİRASI

Makalede birçok başarılı çalışmaya imza atan DCA başta olmak üzere ABD'de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camilerin, Türk istihbaratı adına bilgi topladığı ve FETÖ bağlantılı kişileri takip ettiği önü sürüldü.

DCA'da dalgalanan Türk bayraklarına dikkat çekilen makalede, ABD'de Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 20'den fazla caminin bulunduğu belirtildi.

Makalede ismi verilmeyen ancak "daha önce Gülen yanlısı bir medya kuruluşunda çalışmış gazeteci" olarak tanımlanan kişinin, FETÖ mensuplarının sözlü veya fiziksel saldırıya maruz kalabilecekleri gerekçesi ile DCA'ya gitmediği iftirasına yer verildi.

Türk camilerinde "Gülenciler giremez" yazılı afişlerin asıldığı iftirasında bulunan aynı isimsiz kaynak, FETÖ mensuplarının Türk camilerinde kaçırılmaktan korktuğunu ileri sürdü.

FETÖ FİRARİLERİNE "UZMAN" SÜSÜ

Makalede, FETÖ üyesi isimsiz gazetecinin yanı sıra uzman olarak haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ firarilerinin yorumlarına başvuruldu.

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir'in FETÖ'nün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kriminalize edilip terörist ilan edildiği iddiasına da yer verildi.

Erdemir'in, 2013'te ABD'yi ziyaret eden bir CHP heyetinin FETÖ'nün ABD'deki kuruluşlarından Rumi Forum ve Amerikan-Türki Topluluğu (TAA) yöneticileriyle bir araya gelmesinde önemli rol oynadığı biliniyor.

"Türkiye Cumhuriyeti Devletini, sahte delil/kurgu üzerinden terörle irtibatlandırma faaliyeti yürüttüğü" iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Erdemir, aynı zamanda ABD'de İsrail yanlısı ve Türkiye karşıtı çizgisiyle bilinen Demokrasileri Savunma Vakfının (FDD) Türkiye Programı uzmanı olarak görev yapıyor.

DİĞER BİR İSİM DE FETÖ FİRARİSİ AHMET SAİT YAYLA

Makalede değerlendirmelerine başvurulan diğer bir isim de FETÖ firarisi Ahmet Sait Yayla. TSK personeline FETÖ tarafından kumpas kurulduğu iddiasıyla başlatılan "Kozmik Oda" soruşturması kapsamından aranan Ahmet Sait Yayla, makalede Avrupa'daki camilere yönelik ırkçı yaklaşımları örnek göstererek DCA ve ABD'deki Türk camilerini hedef haline getiriyor.

FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına yönelik 25 Temmuz 2016'da yapılan operasyonda hakkında tutuklama kararı bulunan Yayla, firari olarak ABD'de bulunduğundan yakalanamamıştı.

2016'da ABD Temsilciler Meclisinde 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili bir oturuma katılan Yayla, darbe girişimin arkasında FETÖ elebaşı Gülen'in olmadığını, Türk hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğunu ima etmişti.

Yayla'nın açıklamaları, Türkiye'den sert tepki görürken firari FETÖ üyesinin ABD Temsilciler Meclisine nasıl davet edildiği bilinmiyor.

&NBSP;TODAY'S ZAMAN GAZETESİ ESKİ ANKARA TEMSİLCİSİ ABDULLAH BOZKURT

Makalede, FETÖ'nün kapatılan Today's Zaman gazetesi eski Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt'un yorumlarına da yer verildi. Bozkurt, yurt dışındaki Türk camilerinin Türk hükümetine muhalif kişiler hakkında fişleme yaptığını iddia etti.

Makalede FETÖ firarisi Bozkurt'un başkanlık ettiği propaganda paravanı Stockholm Center for Freedom'ın (SCF) iddialarına da yer verildi.

SCF'nin bir raporunun referans gösterildiği makalede, Anadolu Ajansının (AA), FETÖ üyelerinin New Jersey'deki Episcopal kilisesinde ramazan dolayısıyla namaz kılmasıyla ilgili haberinin ardından Türk hükümetinin yurt dışındaki firari FETÖ mensuplarına yönelik "mülteci ajanlığı" ve "rahatsız etme taktiklerini" yoğunlaştırdığı iddia edildi.

Fox News, AA muhabirinin habere ilişkin sorularını ise yanıtsız bıraktı.

DCA'DAN FOX'A TEPKİ

Amerika Din Hizmetleri Müşavir Vekili Fatih Kanca, Fox News'te yayımlanan makaleye tepki göstererek iddiaların "asılsız ve maksatlı" olduğunu dile getirdi. Kanca, "DCA, hiçbir zaman ve hiçbir şekilde tanımlayıcı, dışlayıcı bir dile sahip olmamıştır ve olmayacaktır." dedi.

Kanca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camilerden kimsenin kovulduğuna dair hiçbir olay yaşanmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kesinlikle ve kesinlikle FETÖ'cülerin gelemeyeceğini belirten bir afiş de basılmamıştır. Hain olanlar, ülkemize ve vatandaşımıza kurşun sıkıp uçaklarla saldıran teröristler. Zaten bizim camimize de gelmezler ve nitekim hiç gelmediler de çünkü bu insanlar suçluluk psikolojisi ile kendilerini zaten ayrıştırmışlardır.

Hiçbir camimizin hiçbir imamı, bu ülkenin Anayasa ve kanunlarına aykırı bir davranışta bulunmamıştır ve bulunmayacaktır. Bizler ülkemizin en seçkin imamlarını en zor sınavlardan geçirdikten sonra Amerika'da yaşayan Türk ve Müslüman toplumunun dini ve ilmi ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Gayrimüslim komşularımız bile bizim çiçeklerimizi düzenleyip sularken, yemeklerimizden yiyip sofralarına davet ederken bu tarz haberler tamamen kasıtlıdır ve amaçlıdır."

DCA'nın gelir kaynağına da değinen Kanca, merkezin halkın yardımları ile ayakta durduğunu, bünyesindeki spor salonu, Türk hamamı ve hediyelik eşya dükkanından elde edilen gelirlerin de merkezin ihtiyaçları için kullanıldığını söyledi.

Kanca, "Herhangi bir yerden yasa dışı olarak değerlendirebilecek hiçbir gelir kaynağımız yoktur." dedi.

25 yıldır ABD'de yaşayan DCA Genel Sekreteri Ahmet Aydilek de merkezi, Amerika'da yaşayan Müslümanların "çocuklarına bırakabileceği en güzel eserlerden biri" olarak niteledi.

Aydilek, DCA'daki cemaatin yüzde 80'inden fazlasının farklı etnik kökenlerden Müslümanlar olduğunu dile getirerek, "Burası İslamiyet'in en güzel, en temiz, en barışçıl yönünü temsil eden bir Müslüman toplum merkezidir." ifadelerini kullandı.

ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fox kanalının yaptığı İslamofobik yayınlara dikkati çekti.

"Fox, ABD'de Müslümanları hedef göstermesiyle bilinir." değerlendirmesini yapan Cemal, "Fox'un yayın çizgisi budur, Müslümanları hedef gösterir, televizyon ve internet haberleri de bu çizgidedir." dedi