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'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma

'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 2'si tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 09:26 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 09:27
FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma

Cumhuriyet Başsavcılığınca 'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kütahya ve Muğla'da gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyesevk edilenlen zanlılardan 2'si tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanan 10 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlardan daha önce adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan biri tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma
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