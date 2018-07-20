FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kütahya ve Muğla'da gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyesevk edilenlen zanlılardan 2'si tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanan 10 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınanlardan daha önce adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan biri tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla salıverilmişti.