Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Hakkari merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu

merkezli kaçakçılığı operasyonu

ve 'da kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 10:52
Hakkari merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, " kaçakçılığı ve insan ticareti" suçunun engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"16 Temmuz günü ilimiz ilçesi ve Esendere beldesi ile ve Başkale ilçesinde yapılan planlı operasyon neticesinde 7 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirilmiştir. 17 Temmuz günü adli makamlasevk edilenlen şahıslardan 4'ü tutuklanarak Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, diğer 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakkari merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN