Hakkari merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" suçunun engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"16 Temmuz günü ilimiz Yüksekova ilçesi ve Esendere beldesi ile Van ve Başkale ilçesinde yapılan planlı operasyon neticesinde 7 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirilmiştir. 17 Temmuz günü adli makamlasevk edilenlen şahıslardan 4'ü tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, diğer 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."