Hulusi Akar’dan ilk ziyaret sınırın sıfır noktasına

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi, yeni görevlerini sınırın sıfır noktasında Mehmetçik'le birlikte kutladı. Teröristlerin bir dönem "Türk askerinin giremeyeceğini" iddia ettiği, Çukurca
kırsalındaki 2 bin 270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi
'ne komutanlarla giden Akar, "Yukarıdan aşağı süpüre süpüre bu alçak teröristleri hudutlarımızın dışına attık, teröristleri takibe devam ediyoruz" dedi. YENİ GÖREVE KUTLAMA
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile yurt içindeki ilk ziyaretini sınır birliklerine yaptı. Bakan Akar ve komutanlar, önceki akşam saatlerinde uçakla Hakkâri'ye geldi.
Akar, Org Güler ve kuvvet komutanları daha sonra askeri helikopterlerle, teröristlerce "girilemez" olarak nitelendirilen Çukurca'daki 2 bin 270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'ne gitti. Yoğun operasyonların ardından temizlenen bölgedeki faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, bölücü terör örgütü mensuplarıyla göğüs göğüse çarpışarak büyük bir kahramanlık destanı yazan şehitler için yaptırılan anıtı da ziyaret etti.
"Yeni görevlerimize yönelik kutlamayı burada sizlerle yapalım istedik" diyen Akar şöyle devam etti: "Geçmiş yıllarda bu bölgelerde teröristler vardı. Çok şükür yukarıdan aşağı süpüre süpüre teröristleri hudutlarımızın dışına attık. Gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden her türlü tehdit ve tehlikeye karşı en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam ettirilecektir." 'HEP TETİKTE OLUN'
Askerlerden her zaman tetikte olmalarını isteyen Akar, "Bizim amacımız, herbirinizin vatan görevini, hakkı, namusu, şerefiyle yaptıktan sonra sağ salim sevdiklerinize kavuşmanızı sağlamaktır" dedi. DUYGULANDIRAN KONUŞMA
Bakan Hulusi Akar
, üs bölgesinde görevli bazı askerlerin aileleriyle de telefonla görüştü. Dağbaşı Üs Bölgesi Komutanı Binbaşı Ersoy Eray'ın eşiyle konuşan Bakan Akar, "Babaları burada vatan ve millet için çok üstün şeyler yapıyorlar" diye konuştu. Telefon görüşmesi sırasında gözleri dolan Akar, bir erin de eşi ve 4 yaşındaki Umut isimli oğluyla telefonda görüştü, küçük çocuğa babasının selamını iletti. Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları ziyaretlerinin ardından geceyi Hakkâri'de geçirdi.