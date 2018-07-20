Kayseri'deki operasyonda tutuklu sayısı 14'e ulaştı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK'daki "subay mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada sabit telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 98 askeri personele ilişkin çalışmalar kapsamında firari durumda olan ve dün yakalanan Mehmet A. ile O.Ü.'nün adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan Mehmet A. tutuklandı, O.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böylece haklarında gözaltı kararı verilen 24 zanlıya yönelik operasyonda tutuklananların sayısı 14'e çıktı.

Örgütün "mahrem subay imamları" tarafından sabit telefonlardan arandıkları iddiasıyla 1 yarbay, 2 binbaşı, 5 yüzbaşı, 31 üsteğmen, 49 teğmen, 6 astsubay ve 4'ü askeri öğrencilikten ayrılan 98 askeri personel hakkında soruşturma başlatılmış, zanlılardan 62'si hakkında daha önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında işlem yapıldığı belirlenmişti.

Geriye kalan 36 zanlıdan 12'sinin talimatla ifadeleri alınmış, haklarında gözaltı kararı verilen 24 şüpheliden 22'si, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kayseri, İstanbul, Nevşehir, Tunceli, Malatya, İzmir, Konya, Kütahya, Ankara, Hakkari, Balıkesir, Burdur ve Bitlis'te eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı.

Zanlılardan 13'ü, tutuklanmış, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Öte yandan, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla dün gözaltına alınan M.G. de adli kontrol şartıyla salıverildi.