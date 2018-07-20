MİT TIR’ları sanığı Albay ankesörden tutuklandı

MİT
TIR'larının durdurulması eylemlerine katıldığı iddia edilen ancak 15 Temmuz
darbe girişiminden bir ay önce tahliye edilen eski Jandarma Kriminal Daire Başkanı Albay Burhanettin Cihangiroğlu
geçtiğimiz hafta Ankara'da gözaltına alındı. MİT TIR'larının durdurulduğu 1 ve 19 Ocak 2014 tarihleri arasındaki 12 Ocak 2014 günü örgüt imamı ile ankesörlü telefon üzerinden görüştüğü tespit edilen Cihangiroğlu hakimlik sorgusu sonrası örgüt üyesi suçlaması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 BİN 421 ANKESÖR NOKTASI
Hakimliğe gönderilen sevk yazısında ankesörlü telefon soruşturmasıyla ilgili ayrıntılar da yer aldı. Bugüne kadar İstanbul'da 470 Türkiye genelinde ise 3 bin 421 adet ankesörlü telefon noktasının tespit edildiği belirtilen yazıda örgütün TSK'daki üyeleriyle haberleşme sistemlerinden bir tanesinin bu metot olduğu vurgulandı.
Cihangiroğlu Jandarma Kriminal Daire Başkanı olarak görev yaptığı süre zarfında devlet sırrı kapsamındaki MİT TIR'larındaki malzemelerle ilgili, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunulmak amacıyla hazırlanan 23 Ocak 2014 tarihli uzmanlık raporunu düzenleyen birimin başında bulunuyordu. MİT TIR'larına ilişkin soruşturmada 30 Kasım 2015'te tutuklanan Cihangiroğlu'nun dosyası MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ndeki dava ile birleştirildi. Cihangiroğlu, FETÖ
'nün 15 Temmuz darbe girişiminden önce 7 Haziran 2016'da tahliye edildi.
Cihangiroğlu hem MİT TIR'ları davasında hem de 'Islak imzada kumpas' davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor.