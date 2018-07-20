PKK’nın lojistik sorumlusu öldürüldü

Kuzey Irak
'a 13 Temmuz'da düzenlenen hava harekâtında öldürüldüğü açıklanan terör örgütü PKK
'nın lojistik sorumlusunun, Delil Karakoçan kod adlı Hasan Çakmak olduğu ortaya çıktı. 26 yıldan beri dağ kadrosunda olan 58 yaşındaki Çakmak'ın, ilerleyen yaşı nedeniyle PKK tarafından örgütün sözde lojistik birimi sorumluluğuna getirildiği öğrenildi.
TSK tarafından 13 Temmuz'da Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarına yönelik hava harekâtında öldürülen 3 teröristten birinin PKK'nın sözde ikmal ve lojistik birimi sorumlusu Elazığ nüfusuna kayıtlı Hasan Çakmak olduğu ortaya çıktı. Alınan anlık istihbarat üzerine Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Pars Filosu'ndan kalkan 3 F-16, PKK'nın silah ve patlayıcı yığınağı yaptığı 2 mühimmat deposu ile lojistik ihtiyaçların karşılandığı 3 ana depoya yönelik nokta operasyon gerçekleştirdi. DEPOLAR DA YOK EDİLDİ
Hakkâri'nin Çukurca ilçesinin karşısındaki Kuzey Irak topraklarında bulunan Zap Vadisi'ndeki Sida Köyü kırsalına gerçekleşen operasyonda lojistik ve mühimmat depoları tam isabetle vuruldu. Terör örgütünün 26 yıldan beri dağ kadrosunda silahlı faaliyet gösteren Hasan Çakmak ile 'Hamza' ve 'Zenya' kod adlı 2 yardımcısı da öldürüldü.
Terör örgütüne Almanya'dan 1992'de katılan Hasan Çakmak, aynı zamanda PKK'nın sözde Zagros Sahası adını verdiği Hakkâri sınırındaki Zap ve Metina alanlarından da sorumluydu. PKK'nın silahlı kolu HPG'nin de askeri meclis üyesi olan terörist Çakmak'ın yaşının ilerlemiş olması nedeniyle örgüt tarafından genel lojistik sorumluluğuna getirildiği bildirildi. Çakmak'ın 21 Şubat 2008'de Irak'ın kuzeyindeki Zap Kampına yönelik düzenlenen Güneş harekâtında sırtından yaralandığı, kendisine bağlı 35 kişilik terörist grubun ise tamamının etkisiz hale getirildiği bildirildi.