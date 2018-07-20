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Son dakika: 'den aranan komiser 'da yakalandı

Son dakika haberi!  Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve aranan komiser 'da yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 14:27
Son dakika: FETÖ'den aranan komiser İstanbul'da yakalandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen /PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Komiser Y.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'da yakalanarak Samsun'a getirildi.

Samsun'da görev yaparken FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile meslekten ihraç edildiği öğrenilen Y.S.'nin örgütün gizli haberleşme ağı ByLock kullandığı ileri sürüldü. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulaması tamamlanan Y.S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Son dakika: FETÖ'den aranan komiser İstanbul'da yakalandı
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