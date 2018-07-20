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Son dakika: sorularının sızdırılması davasında hapis cezası

Son dakika haberi! 2010 sorularının sızdırılmasına ilişkin 2 ayrı davada 2 sanık, " üyesi olmak" suçundan da 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 12:25 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 12:33

Fetullahçı Terör Örgütü'nce () 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı () sorularının sızdırılmasına ilişkin 2 ayrı davada 2 sanığa "FETÖ üyesi olmak" suçundan da 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar Filiz Y. ve İsmail Kurban K. ile avukatları katıldı.

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arının olmadığını ve KPSS sorularını sınavdan önce elde etmediklerini öne sürerek beraat talebinde bulundu.

İddia makamının görüşünün alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Filiz Y. ve İsmail Kurban K'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

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Son dakika: KPSS sorularının sızdırılması davasında hapis cezası
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