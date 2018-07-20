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Son Dakika: Leyla’nın katil zanlısı tek kişilik hücreye konuldu

Son dakika haberi... 'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki 'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı cezaevinde güvenlik gerekçesiyle tek kişilik hücreye konuldu.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 13:17
Son Dakika: Leyla’nın katil zanlısı tek kişilik hücreye konuldu

Bezirhane köyünde Ramazan Bayramı'nın birinci günü kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki 'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 gün sorgulanan 3 kişi ise serbest bırakıldı. 'da cezaevine gönderilen zanlı M.A.'nın güvenlik gerekçesiyle tek kişilik hücreye konulduğu öğrenildi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 2015 doğumlu Leyla Aydemir'in 15 Haziran'da Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolması ve 18 gün sonra ölü bulunması olayıyla ilgili 14 Temmuz'da 4 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

GÖZALTINDAKİ 3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Gözaltındaki 3 şüphelinin mevcut delil durumları göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedilen açıklamada, "Bir şüpheli ise Ağrı Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden 18 Temmuz 2018 tarihinde kasten öldürme suçundan tutuklanmıştır. Olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle hassasiyetle sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

BEZİRHANE KÖYÜNDE SESSİZLİK

Öte yandan olayın yaşandığı Bezirhane köyünde sessizlik hakim oldu. Zanlı M.A'nın tutuklanması hakkında gizlilik kararı olduğunu, aile fertlerine bile bilgi verilmediğini belirten yakınları daha netleşen, delile dayalı herhangi bir bulgunun olmadığını kaydetti.

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Son Dakika: Leyla’nın katil zanlısı tek kişilik hücreye konuldu
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