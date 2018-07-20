TEM'deki kazaya Başkan Mevlüt Uysal müdahale etti

Hürriye'tin haberine göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la birlikte Venezia Mega Outlet'te gerçekleştirilen "Çarşı Pazar" açılışına katılan Uysal, açılıştan sonra davetlilerle birlikte İstanbul Tema Park'ı ziyarete giderken hemen önünde meydana gelen kazayı görünce aracını durdurup yaralılara yardım etti.

Başkan Uysal, açılış alanında ayrıldıktan dakikalar sonra TEM Güney Sultangazi yol ayrımında, bir polis otosunun ters yöne giren bir minübüse çarpması sonucu meydana gelen kazayı gördü.

Uysal beraberinde bulunan Gürsoy Grup Başkanı Hasan Gürsoy ile birlikte aracından inip yaralıların yanına giderek, durumlarını sordu.

Kazada, göreve giderken önünde ters yöne giren minibüse çarpan polis aracında bulunan 5 polis memuru ile 3 vatandaş hafif yaralanırken, yaralılar ambulansla hastaneye gönderildi.

Minibüs şoförü göz altına alındı.