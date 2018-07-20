‘Terör tarihe gömülecek’

İçışlerı Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul
'da dün Polis Akademisi Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 21. Dönem Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Soylu, törende yaptığı konuşmada "Terör bu topraklarda artık tarihe gömülecektir. Ne PKK
'sı, ne DEAŞ
'ı, ne FETÖ'sü, ne DHKP-C'si. Bu topraklarda bir daha adı anılmayacaktır. Bizim bir iddiamız var. Türkiye'yi dünyanın en güvenli ülkesi yapmak istiyoruz ve İstanbul'u da dünyanın en güvenli metropolü yapmak istiyoruz. Bunu yapabiliriz, yapmaya kararlıyız" dedi. Soylu'ya hediye ve plaket takdiminin ardından polis adaylarının yemin etmesiyle tören sona erdi.
Ceren DOĞAN / SABAH