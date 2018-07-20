Turizm polisinden dev denetim

İstanbul Turizm Şube Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, turistlerden fahiş fiyatlar alan ticari taksicilere yönelik eş zamanlı denetim düzenledi. Denetimde 6 ticari taksi trafikten men edilirken toplamda 5 bin 116 lira ceza kesildiği öğrenildi.

Son zamanlarda İstanbul'un turistik bölgelerinde turistlerden fahiş fiyatlar alan taksilere yönelik gelen şikâyetlerin artmasıyla İstanbul Turizm Şube Müdürlüğü harekete geçti.

İstanbul Turizm Şube Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği, Sultanahmet bölgesinde faaliyet gösteren ticari taksilerin turistlere yönelik olarak Beyazıt, Kapalıçarşı, Eminönü, Nuruosmaniye Cami önü, Çemberlitaş'ta ülkemize gelen turistlerden fazla fahiş fiyat alan ticari taksiler ile ilgili çalışma başlattı.





6 TAKSİ TRAFİKTEN MEN

Ekipler, daha önceden turistler tarafından yoğun şekilde şikâyet edilen ve haklarında daha önceden işlem yapılan ticari taksileri tespit ederek belirtilen yerlerdeki taksilere eş zamanlı denetim yaptı. Denetimde gerekli trafik cezaları uygulandı. Denetim esnasında 6 ticari taksi trafikten men edildi.

5 BİN 116 LİRA PARA CEZASI

Ayrıca uygulama esnasında ticari taksilerde yolculuk yapan turistlerle mülakat yapıldı. Bir ticari taksiye taksimetreyi açmamasından dolayı ekiplerce cezai işlem uygulanarak toplamda 5 bin 116 TL ceza kesildi. Bu çalışmaların sistemli olarak 'şok' uygulamalarda devam edeceği öğrenildi.





Bilindiği gibi, geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih'te kadın turist yolcuya kendisini trafiğe soktuğu için tepki gösteren taksici Turizm Şube Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı. Şüpheli hakkında işlem başlatılırken taksicinin çalışma ruhsatının iptal edilmesine yönelik çalışmaların başlatıldığı öğrenilmişti. Ayrıca taksi şoförü hakkında Belediye Makamlarınca 259 TL cezai işlem uygulanmış, Taksiciler Esnaf Odası'nca taksicinin kullandığı 34 TDF .. plakalı ticarinin trafikten men edildiği tespit edilmişti.



