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merkezli 2 ilde 'den 5 tutuklama

ve 'de, / soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 14:19 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 14:21
Uşak merkezli 2 ilde FETÖ'den 5 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı, / yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, 'örgütün ardışık arama yöntemlerini' kullanarak ankesörlü telefonlarla mahrem imamlarla görüştükleri iddia edilen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Uşak ve 'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.

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Uşak merkezli 2 ilde FETÖ'den 5 tutuklama
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