‘15 Temmuz gecesine ait çok önemli bir delil var’

Adalet Bakanı
Abdulhamit Gül, Nizip Belediyesi'nde gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz
ihanet girişiminde FETÖ
'nün bağlantısına yönelik açıklama yapan Gül, bir FETÖ'cünün telefonundan elde edilen verilere işaret ederek, "O gece FETÖ'nün doğrudan darbeyle alakalı olduğuna dair tüm tezlerimizi, verilerimizi güçlendiren yeni bir delile ulaştık. Bunu da ilgililere ulaştırdık. Bu konuda bir adım bekliyoruz. Bu akşam da ABD Adalet Bakanı ile telefon görüşmesi yapacağım" dedi. DAVALARIN ÇOĞU BİTTİ
Bakan Gül, detaylarını paylaşmadığı delille ilgili olarak da sürecin devam ettiğini, konuyu ilgililere aktardıklarını söyledi. FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadele konusunda büyük bir kararlılık ve başarıyla devam ettiklerini ifade eden Gül, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra fiili darbe yargılamalarının neredeyse üçte ikisinin de tamamlandığını dile getirdi.